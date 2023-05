(Di lunedì 22 maggio 2023) Nuovo caso di razzismo in Spagna. Protagonista, suo malgrado, è statojr, vittima di bruttida parte dei tifosi del Valencia in occasione della partitail Real Madrid. Nervi tesi ...

Nuovo caso di razzismo in Spagna. Protagonista, suo malgrado, è stato Vinicius jr, vittima di bruttida parte dei tifosi del Valencia in occasione della partita contro il Real Madrid. Nervi tesi e gara interrotta per qualche minuto dopo il disappunto palese da parte dell'attaccante di Ancelotti ...... esterno brasiliano dei Blancos bersagliato ancora una volta dai tifosi avversari, ieri quelli del Valencia, con insulti e, è arrivata la risposta di Javier Tebas , numero uno de La ...Ma in precedenza di ululati,e versi ce n'erano stati altri, e tanti, al punto da indurre il ... Vinicius vittima di insultiCosì, mentre dalle gradinate piovevano oggetti su Vinicius, che ...

Cori razzisti contro Vinicius jr: solidarietà da un giocatore del Napoli Corriere dello Sport

E' polemica in Spagna per il razzismo nel calcio, dopo i cori contro l'attaccante brasiliano del Real Madrid, Vinicius, ieri a Valencia. (ANSA) ...Un episodio spiacevole, l’ennesimo caso di razzismo, quello che si è verificato ieri in Spagna durante la sfida tra Valencia e Real Madrid. I tifosi padroni di casa si sono ...