Coppa Italia | scelto l' arbitro Irrati per la finale Fiorentina - Inter Mazzoleni al Var

(Di lunedì 22 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadrene in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport ...

Nessuno all'inizio punta a vincerla, ma arrivati a questo punto nessuno ha intenzione di perderla. Aggiudicarsi la, oltre che per il trofeo in sé, permetterebbe alla Fiorentina di qualificarsi alla prossima Europa League. L'Inter invece avrebbe l'opportunità di chiudere un'altra stagione aggiungendo ...Continua a prendere forma la finale diin programma per mercoledì sera alle 21: Fiorentina e Inter si affronteranno allo stadio Olimpico di Roma e ora è stato ufficializzato anche l'arbitro della partita. Sarà Massimiliano ...E' stato designato l'arbitro per la finale ditra Inter e Fiorentina , in programma mercoledì alle 21 a Roma (diretta su Canale 5). Sarà Massimiliano Irrati di Pistoia. Assistenti Carbone e Lo Cicero. Quarto ufficiale Fabbri, VAR ...

GdS - Finale Coppa Italia, Inzaghi conferma 9/11 dell'euroderby: Brozovic e Handanovic le due novità Fcinternews.it

Mercoledì alle 21 l'Olimpico di Roma ospiterà la gara che assegnerà il trofeo ROMA (ITALPRESS) - Sarà Massimiliano Irrati a dirigere ...A Firenze cresce l'attesa per la finalissima di Roma: nell'avvicinamento allo storico appuntamento con la finale di Coppa Italia contro l'Inter, la redazione di Radio FirenzeViola ha contattato ...