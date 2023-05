Coppa Italia | Irrati arbitra la finale Fiorentina - Inter

(Di lunedì 22 maggio 2023) Massimilianodi Pistoia è l'arbitro designato dall'Aia per ladellatra, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma.sarà coadiuvato ...

Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato dall'Aia per la finale dellatra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Irrati sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, mentre Fabbri sarà il quarto uomo. Alla Var ...E nell'anno in cui la Serie A ha portato 3 squadre ai quarti di Champions e poi una in ogni finale diEuropea, c'è chi spera nel ritorno a casa. Ecco cosa potrebbe succedere. Abbonati, puoi ...FINALE, mercoledì la finale tra Fiorentina ed Inter alle ore 21, entrambe partite dagli attavi, la viola ci arriva dopo aver eliminato Sampdoria - Torino e Cremonese. I ...

GdS - Finale Coppa Italia, Inzaghi conferma 9/11 dell'euroderby: Brozovic e Handanovic le due novità Fcinternews.it

Tra i tanti protagonisti della conferenza per presentare il 21esimo Memorial Niccolò Galli, Daniele Adani ha parlato a margine dell'evento coi giornalisti presenti, tra cui gli ...COPPA ITALIA 2022-2023: La 76ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 24 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfid ...