Console canadese a Shanghai espulso dalla Cina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laha fatto sapere nella prima decade di Maggio 2023, che espellerà il. Il motivo? Una ritorsione all’analoga decisione di Ottawa nei confronti di un diplomatico cinese accusato di aver tentato di intimidire un parlamentare, a quanto pare critico nei confronti di Pechino. “Laha deciso di dichiarare persona non grata Jennifer Lynn Lalonde,del consolato generale del Canada a”: così il ministero degli Esteri. E ha aggiunto che “le è stato chiesto di lasciare il Paese prima del 13 maggio”. Pechino, in più, ha sottolineato la propria condanna verso la mossa di Ottawa, segnalando di aver già “presentato solenni rimostranze e forti proteste” contro un’azione ritenuta “irragionevole”. La ...

La Cina ha fatto sapere nella prima decade di Maggio 2023, che espellerà il console canadese a Shanghai. Il motivo Una ritorsione all'analoga decisione di Ottawa nei confronti di un diplomatico cines ...