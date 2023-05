Consiglio Affari Esteri Ue | Tajani porta le priorità dell’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Prima una riunione dei ministri deglidel Ppe, in seguito un vertice con gli omologhi di Spagna e Svezia per ragionare di flussi migratori a margine delUe(Cae) presieduto dall’Alto rappresentante dell’Ue per glie la politica di sicurezza Josep Borrell. Molti i temi in agenda per il ministro degliAntonio, oggi a Bruxelles, legati dal comune denominatore delle politiche europee su tre dossier strategici come la guerra in Ucraina, la stabilità in Nord Africa e nei Balcani Occidentali e la possibile conferenza sulla Siria. Solo da un’azione coordinata, ha twittato il vicepremier, è possibile individuare soluzioni adeguate. Migranti Nel bilaterale con il ministro degli...