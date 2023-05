Concita De Gregorio in video senza parrucca | “È un sollievo”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nella puntata di In Onda trasmessa su La7 il 20 maggio, il giornalista David Parenzo ha aperto il collegamento con la giornalista e collegaDecon queste parole: “Salutocon questo splendido e inedito look“. La giornalista ha subito ribattuto: “È un“. Il 14 marzo scorso, De, in un’intervista nello studio del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, aveva rivelato di aver avuto un tumore e di essersi dovuta sottoporre ad un’operazione lo scorso agosto: “Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Adesso indosso una”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

