Concerto Tiziano Ferro 2023 a Roma | date | biglietti e scaletta canzoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Su avvicina ildi, che i suoi fan diormai attendono da mesi. L’evento vedrà una doppia data, visto che l’artista di Latina si esibirà nella Capitale il 24 e il 25 giugno. Per le occasioni,tornerà a cantare all’interno della stadio Olimpico di, con migliaia di fan che saranno pronti a invadere i posti del parterre e dell’arena per ascoltarlo. IldiEntrambe le, vedranno l’esibizione partire dalle ore 21. Il cantautore italiano, all’interno del suo tour musicale, non toccherà solamente la Capitale, ma lelo porteranno a suonare in tutta Italia. Il tour quest’anno prenderà il nome di ...