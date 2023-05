Come modificare i messaggi di Whatsapp

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ora è possibiledi, la novità è stata annunciata sul blog ufficiale dell’app e anche da un post su Facebook da Mark Zuckerberg. Si tratta di una delle novità più attese dagli utenti died è finalmente arrivata anche se occorre essere rapidi ad effettuare la modifica in quanto è subordinata ad un limite di tempo. Questa funzione è stata annunciata dal fondatore di Meta, la società che possiede l’app distica, in un post su Facebook il 22 maggio 2023 e arriva dopo che Apple ha lanciato la possibilità diiMessageparte di iOS 16. Le notifiche dinon emettono alcun suono, 8 modi per risolveredi“Siamo ...

un messaggio inviato in Whatsapp La prima cosa da fare è premere a lungo sul messaggio, la stessa operazione che si solito fare per eliminare l'intero messaggio per colpa di quel ......si potrebbe chiedere di fare qualcosa per ridurre i rischi " tanto che in Cina dovranno... Tuttavia, non sono mai mancate persone che prendono le autose fossero dei giocattoli . E forse ...... sempre a Montecitorio, approvando degli emendamenti che andavano ail disegno di legge ... la destra pretende una delega governativa senza nessun paletto temporale,impone la ...

Come modificare i messaggi inviati su WhatsApp PcProfessionale.it

Dopo appena una manciata di giri d'orologio, WhatsApp annuncia l'arrivo della funzione di modifica dei messaggi fuori dalla versione Beta.Dalla sua pagina ufficiale su Facebook, il numero uno di Meta ha annunciato una nuova funzione di WhatsApp, forse una delle più attese in assoluto ...