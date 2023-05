(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - L'Inter ha reso note le modalità per i suoi abbonati e i soci degli Inter Club per richiedere iper ladi: sarà possibile presentare la domanda al sito dell'Uefa a partire dalle 17 di oggi e fino alle 8 di mercoledì. Idellacon il Manchester City in programma il 10 giugno potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della Uefa, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l'acquisto. Questo codice verrà inviato dal Club via email e potrà essere richiesto da abbonati e soci Inter Club con queste modalità,spiegato in una nota del club: Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e ...

Questo codice verrà inviato dal Club via email e potrà essere richiesto da abbonati e soci Inter Club con queste modalità,spiegato in una nota del club: Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino ...Così hanno un potere d'acquisto notevolissimo per potergiocatori di altissima rilevanza: ...sapete il giocatore è in prestito fino al 30 giugno, rientrerà al Chelsea, non sappiamo cosa ...... si è esibita a Palermo e il suo fidanzato era al suo fiancohanno immortalato gli estimatori ...wax & angelina era (@00sxiconic) May 21, 2023 facciamo una colletta perun iphone ad ...

Come comprare i biglietti per la finale di Champions League AGI - Agenzia Italia

Il proprietario del club inglese è arrivato in mattinata per trattare con Alberto Bosco, membro del Cda blucerchiato. “Incrociamo le dita” ha detto l’imprenditore ...Gli abbonati e i soci degli Inter Club potranno presentare la domanda al sito dell'Uefa a partire dalle 17 di oggi e fino alle 8 di mercoledì ...