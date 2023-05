Come comprare i biglietti per la finale di Champions League

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - L'Inter ha reso note le modalità per i suoi abbonati e i soci degli Inter Club per richiedere iper ladi: sarà possibile presentare la domanda al sito dell'Uefa a partire dalle 17 di oggi e fino alle 8 di mercoledì. Idellacon il Manchester City in programma il 10 giugno potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della Uefa, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l'acquisto. Questo codice verrà inviato dal Club via email e potrà essere richiesto da abbonati e soci Inter Club con queste modalità,spiegato in una nota del club: Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e ...