Colpi di kalashnikov contro lo studio medico | tre arresti | il video choc dell' assalto

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Brescia per l'esplosione di diversidila vetrata'ingresso di un ...

Colpi di Kalashnikov contro la vetrina di un poliambulatorio di Palazzolo: tre arresti Giornale di Brescia

