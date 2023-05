Colpevole di intervista | l' Ordine dei giornalisti processa Porro

Uno stadio intero che urla 'scimmia' ad un giocatore...', le parole di Ancelotti nell'televisiva diventata virale. 'Ho detto a Vinicius che non è il, è una vittima. Abbiamo un ...Uno stadio intero che urla 'scimmia' ad un giocatore...", le parole di Ancelotti nell'televisiva diventata virale. "Ho detto a Vinicius che non è il, è una vittima. Abbiamo un ...... ha sulla sue spalle l'enorme responsabilità di decidere se sua madre siao innocente. Ma ... insieme al tape dell'fatta dalla studentessa. Infatti il film si sviluppa per dettagli ...

Mon crime – La colpevole sono io: Intervista esclusiva al regista ... The Wom

Aperto un procedimento disciplinare ai danni di Nicola Porro. L'accusa: aver intervistato un viceministro ucraino senza "contraddittorio" ...La deputata e vicepresidente nazionale del Pd Chiara Gribaudo, in un’intervista a Fanpage.it, attacca il governo Meloni, colpevole di non occuparsi del problema del cambiamento climatico: “In questo g ...