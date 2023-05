Cocaina in auto ad Acerra | arrestato 29enne

(Di lunedì 22 maggio 2023)inad, al momento del controllo ilha tentato la fuga. In64 grammi di drogainad. Nel pomeriggio del 20 maggio gli agenti del Commissariato dierano imprgnati in un servizio di contrasto ai reati predatori. In via Filomarini, i poliziotti hanno notato un uomo con a bordo un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga. Il suo tentativo non è andato a buon fine perché gli agenti lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti circa 64 grammi di. Hanno cosìL.M., undicon precedenti di polizia. Risponderà di detenzione ai fini di spaccio ...

...hanno notato un'con a bordo un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di quattro involucri contenenti circa 64 grammi di. L. M.... bruciano menoe serrande quindi per la gran parte dell'opinione pubblica la situazione è ... Se ci sono tre supermercati e il mafioso costruisce il quarto supermercato con i soldi della...... spaccio (poiché al momento dell'arresto fu trovato in possesso di 23,57 grammi di) e ... Il tentativo però fallì, perché le uscite erano state sbarrate da altredella polizia. Dopo l'...

Salerno, racombolesca fuga in auto per due minorenni: sequestrata cocaina e mille euro in contanti ilmattino.it

Se i due spacciatori sono stati uno arrestato e l’altro denunciato, questa volta anche il cliente è finito nei guai. Oltre alla sanzione amministrativa in quanto assuntore di droghe, gli sono state co ...Nel transitare in via Filomarini, gli agenti del commissariato di Acerra hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato la fuga ma è stato ...