Clan Mallardo | scena muta degli arrestati davanti al Gip | restano tutti in carcere

... a vario titolo, dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica del, operante ...... a vario titolo, dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare ilcamorristico. Le indagini si sono ...... a vario titolo, dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione di stampo camorristico del. ...

Tentano estorsione a imprenditori, 5 affiliati al clan Mallardo fermati nel Napoletano ilmattino.it

Storicamente sono presenti i clan Velosa, i Mallardo e gruppi collegati al cartello dei Csaalesi, ma non mancano proiezioni degli Esposito di Sessa Aurunca, dei Belforte di Marcianise e personaggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...