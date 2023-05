(Di lunedì 22 maggio 2023) Tre combattentisono statila notte scorsa nel nord dellaoccupataundell'esercito. Lo dichiarano fonti. In un comunicato, il ...

combattenti palestinesi sono stati uccisi la notte scorsa nel nord dellaoccupata durante un raid dell'esercito israeliano. Lo dichiarano fonti palestinesi. In un comunicato, il ...palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nel campo profughi di Balata nella. Lo riferisce il ministero della salute Palestinese. Iuomini sono stati identificati come Muhammad Abu Zaytoun (32 anni), Fathi Abu Rizk (30 anni) e Abdullah Abu Hamdan (24 anni). ...... anche religioso (oltre al Likud, il governo comprende due partiti ultra - ortodossi epartiti ...l'espansione degli insediamenti e legalizzare gli avamposti costruiti illegalmente in(...

Cisgiordania, tre palestinesi uccisi durante raid israeliano - Medio ... Agenzia ANSA

In Cisgiordania tre palestinesi sono morti e sei sono rimasti feriti, di cui uno in condizioni gravi, in un'operazione militare condotta dalle Forze di difesa israeliane nel campo profughi di Balata, ...Tre combattenti palestinesi sono stati uccisi la notte scorsa nel nord della Cisgiordania occupata durante un raid dell'esercito israeliano. Lo dichiarano fonti palestinesi. (ANSA) ...