Ciliegie scoppiate | il maltempo distrugge il 60% del raccolto estivo | una catastrofe per gli agricoltori

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilin Campania ha colpito duramente la produzione di, con perdite che superano il 60%. La Coldiretti Campania lancia l'allarme e avvisa che lerimaste, non riusciranno a soddisfare l'enorme domanda del periodo. Tra i frutti più amati dell'estate, la ciliegia è stata danneggiata dalle condizioni climatiche instabili, che hanno causato lo scoppiamento dei frutti. L'articolo rivela i dati climatici emersi dall'analisi di Coldiretti, che mostrano un aumento del 64% di eventi estremi in Italia entro il 2023. La produzione compromessa spinge l'Associazione Produttori diad annullare la Festa della Ciliegia di Chiaiano. Coldiretti sottolinea l'importanza della difesa del patrimonio agricolo e degli interventi strutturali per affrontare i danni dei cambiamenti climatici. Di cosa parliamo ...