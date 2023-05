Cibo e classismo | dimensione e critica sociale del gusto nella società moderna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’interesse per ilha radici antiche, eppure alcuni atteggiamenti moderni riflettono unintrinseco che diventa, per forza di cose, specchio descrittivo della. Chi possiede un elevato capitale culturale ha maggiori probabilità di decidere ciò che costituisce ilall’interno della? A quanto pare sì: secondo il sociologo Pierre Bourdieu, infatti, ilè un elemento di distinzione. Il, quel pregiudizio che passa anche dal: un elemento di distinzioneQuando si parla disi pensa alla convivialità che ogni boccone appaga, prima dell’appetito, la socialità; già nell’antichità si hanno testimonianze di lauti convivi in cui si ...