Christillin | «Quando le sentenze italiane diventeranno definitive | la Uefa prenderà delle decisioni»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Evelina, membro aggiuntivo dellanel consiglio della Fifa, nonché personaggio molto vicino alla famiglia Agnelli e alla Juventus, è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io su Rai Radio 1. Laha commentato la situazione della Juventus che oggi dovrà affrontare una nuova sentenza sul caso plusvalenze. Il procuratore federale Chiné, questa mattina, ha chiesto 11 punti di penalità e otto mesi di inibizione per i dirigenti coinvolti. «C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. ...