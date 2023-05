Chiara Francini e i figli | “Giudicata perché non ne ho”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Io sono serena, ma la risposta potrebbe essere sì. È capitato”. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, ospite il 22 maggio ad Oggi è un altro giorno,, ha risposto così a chi – a ridosso della kermesse canora – le ha domandato se si sia mai sentita guardata in modo diversonon ha ancora avuto dei. “È la disarmonia della cultura che riflette la società: da una parte è giusto realizzarsi e fare carriera, dall’altra c’è l’eco che ci rimbomba dentro che ci fa sentire sbagliate se non diventiamo madri”, le parole dell’attrice a Leggo. In quell’occasionedisse la sua anche sulle parole della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella che dell’aborto disse “è purtroppo una libertà delle donne”. ...