Chiara Francini | chi è il compagno Frederick Lundqvist | età | di dov’è | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023)è stata una delle co-conduttrici del festival di Sanremo 2023, ha accompagnato sul palco dell’Ariston Amadeus nella serata di venerdì 10 febbraio. E oggi ritornerà sul piccolo schermo per raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Oggi è un altro giorno, trasmissione di Serena Bortone: dalla carriera all’amore per il, ex calciatore. Cosa sappiamo suldiFrancinè il nuovodi, è un ex calciatore svedese, è nato il 3 agosto 1976 ed è del segno del leone. Ha 47 anni e una carriera da sportivo alle spalle: ha collezionato 5 presenze nella Nazionale svedese....