Chi è Tommaso Baldanzi? Due magie contro il Brasile e l’Italia vola

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Torniamo indietro di qualche mese: esattamente al 23 gennaio 2023 ore 20.45. Nel 19esimo turno di Serie A e nella data appena riportata, si sono affrontate l’Inter di Simone Inzaghi e l’Empoli di Paolo Zanetti. A prevalere sull’avversario sono stati proprio gli ospiti e a sorpresa. A incidere e quindi siglare il gol del definitivo 0-1 ci ha pensato un ragazzo classe ’03 nativo di Poggibonsi. Il nome?. Entrato a gara in corso, al 64esimo per la precisione e al posto di un altro giovane interessante di nome Nicolò Cambiaghi, ha impiegato appena due minuti per bucare André Onana. E da quel momento una partita strepitosa, fatta di strappi in cui è apparso incontenibile e una personalità che a quella età non è facile trovare.è riuscito a brillare all’interno della “Scala del calcio,” a San Siro. Sintomo, questo, ...