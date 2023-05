Chi è Sophia Hadjipanteli | la modella col monociglio vista a Cannes 2023 FOTO

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è parlato molto diche ha sfilato col. La ragazza è nata il 25 maggio 1997 a Cipro, è cresciuta nel Maryland, negli USA con genitori di origine greco-cipriota. Ha spiegato che ha ilperché si è lasciata ispirare dalla sua famiglia e dalla sua cultura. Le sue sopracciglia sono vere, ma essendo una bionda naturale, le tinge di nero, per enfatizzarle. Alha dato persino un nome, Veronica, come se fosse un animaletto domestico.ha un fratello, è laureata, ha posato per i magazine più prestigiosi, da Vogue a Vanity Fair e lavorato con griffe come Jean Paul Gaultier, Chanel e Fenty Beauty. Visualizza questo post su ...

