Chi è O’Brien | prossimo “mister Europa” al dipartimento di Stato Usa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nei giorni scorsi il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato l’intenzione di nominare James C.come nuovo assistente segretario diper gli Affari europei ed eurasiatici dopo il passo indietro di Karen Donfried. Diplomatico di carriera, attualmente guida l’Ufficio per il coordinamento sulle sanzioni aldicon rango di ambasciatore. La nomina, che deve essere approvata dal Senato, sembra una promozione considerando sia il lavoro svolto in questi 15 mesi di invasione russa dell’Ucraina sia l’importanza dell’incarico per il ruolo degli Stati Uniti e degli alleati nella risposta a Mosca. A marzo, ospite di Mark Leonard, direttore dello European Council on Foreign Relations, ha spiegato i tre obiettivi delle sanzioni imposte contro la Russia: negare a Mosca all’accesso alle risorse ...