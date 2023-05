Chi è Cesare Casadei? Il capitano dell’Under 20 che firma la doppietta contro il Brasile ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) “È pur sempre calcio quindi ci si adatta. Però lì in effetti è un po’ differente. Almeno dove sono io, prima Chelsea e ora Reading, si fanno tanti allenamenti con la palla. C’è tanta intensità, sono molto divertenti anche gli allenamenti. Dico la verità, da quando mi sono trasferito in Inghilterra mi sto focalizzando sulla Premier e sulla Championship, il campionato dove gioco. Sto cominciando a guardare più quelli”. Partiamo da queste parole rilasciate daa La Gazzetta dello Sport qualche settimana fa. Ed effettivamente non gli si può dare torto. Se gli insegnamenti sono quelli visti in campo ieri sera con ilnella gara di esordio al Mondiale Under 20, stanno avendo gli effetti sperati. Un giocatore dominante il classe ’03: un assist e due reti con la maglia degli Azzurrini e una voglia di incidere fuori dal ...