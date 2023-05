“Che tempo che fa” | Nino Frassica ironizza sull’addio di Fazio alla Rai | la trovata è geniale

(Di lunedì 22 maggio 2023) News tv. “Novella Bella”.sul passaggio disul Nove: la– Si è parlato molto in questi giorni dell’addio di FabioRai. Il conduttore e Luciana Littizzetto a settembre passeranno a Canale Nove, con il quale hanno stipulato secondo i rumors un accordo di ben 4 anni. Andranno via con loro gli autori di “Cheche fa”, il noto tavolo della trasmissione e Filippa Lagerback. Nella puntata di ieri, domenica 21 maggio 2023 non sono mancate le frecciatine sull’evento che ha scosso l’opinione pubblica. Tanti hanno trovato un’uscita diesilarante... Leggi anche: Rita DChiesa rompe il silenzio su Fabioe fa questo ...

Le aziende tecnologiche sostengono dail libero flusso di dati attraverso i confini è essenziale per un Internet globale ei tentativi di impedirlo frammenteranno il web e aumenteranno ...Tale garanzia obbliga il venditore a consegnare al compratore un veicolo conforme al contratto di vendita, tenendo conto deldi utilizzo precedente e dei difettinon derivano dall'uso ...Il regista ha spiegato i tre motivi per cui si sta ritirando dal confutare tutte le voci... James Gunn ha dichiarato: " 3) Sto creando le sceneggiature per Superman Legacy e non ho! Buona ...

Che fine farà Filippa Lagerback Che Tempo che fa ‘trasloca’ al Nove con stesso titolo e gruppo… Il Fatto Quotidiano

Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del campionato che nel girone di ritorno ha fatto tanti punti. Loro sono organizzate e lavorano da tempo insieme. Noi abbiamo saputo soffrire e ...I due produttori e cognati stanno realizzando un film sulla famiglia dei Grimaldi. Mente del progetto, Andrea Casiraghi. Leggi su Amica.it ...