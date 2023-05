Chanel Totti | la festa per i suoi 16 anni | la torta finisce al centro delle critiche

(Di lunedì 22 maggio 2023) Negli ultimi tempi, la secondogenita di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma, si è trovata spesso nel mirino. A scatenare l’ennesima polemica è stata lache la ragazza ha scelto per il suo 16esimo compleanno. LAALPOLEMICHE – Quest’ultimo anno non è stato affatto facile per L'articolo

, la secondogenita di Francescoe Ilary Blasi , ha compiuto 16 anni e per il lieto evento è stata organizzata una festa in grande stile, che ha però creato non poche polemiche. ...In quell'occasione, per mano al suo Cristian Babalus e Ilary a Bastian Muller, si sono ... Ilary Blasi e la super villa, a Francescoresta il mutuo: 20 mila euro al mese - guarda CHI LAVORA ...compie 16 anni La torta di compleanno fa discutereal centro del mirino Nelle ultime ore, la figlia di Ilary Blasi e Francesco, è stata invasa da una ...

Chanel Totti ancora una festa, ma gli hater contestano la torta TGCOM

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, ha festeggiato i suoi 16 anni. Ma un dettaglio della torta ha scatenato qualche polemica sul web. Ecco cosa è successo. Chanel Totti, la ...Lo scorso 13 maggio 2023, Chanel Totti ha compiuto sedici anni. In occasione di un giorno così speciale, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di festeggiare in una discoteca insieme ai ...