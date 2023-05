Champions | Marciniak arbitra finale Inter - City

Sara' il polacco Szymonl'arbitro della finaletra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Lo ha desginato l'Uefa., 42 anni, internzionale dal 2011, ha gia' ...Sarà il polacco Szymonl'arbitro della finale diLeague tra Manchester City e Inter in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno.ha arbitrato la finale del Mondiale in Qatar fra Argentina e ...22 Ora è ufficiale, sarà il polacco Szymonl'arbitro della finale diLeague Manchester City - Inter: il fischietto che ha diretto la finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina in questa stagione ha già arbitrato ...

Sara' il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale Champions tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Lo ha desginato l'Uefa. (ANSA) ...Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Manchester City-Inter, finale della Champions League 2022/23.Il polacco, che lo scorso 18 dicembre ha arbitrato anche la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, ...