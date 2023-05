Champions | Europa e Conference League | gli arbitri di Inter | Roma e Fiorentina

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Tre italiane in campo per la finale di tre coppe europee. Si tratta di, rispettivamente impegnate in. Ecco chi sono gliscelti per le tre finali. Sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro designato per dirigere la finale ditra il Manchester City e l’, che si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21 allo Stadio ‘Ataturk’ di Istanbul. Ad arbitrare la finale di2023 tra il Siviglia e la, che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria mercoledì 31 maggio alle 21, sarà ...