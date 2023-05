(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche le strutture di Avellino aderiscono all’iniziativa lanciata dai livelli nazionali per sopportare, con un gesto di solidarietà economica, le popolazioni colpite dall’alluvione. “Di fronte alla drammaticità degli eventi che si sono verificati a seguitoche ha colpito pesantemente l’Emilia Romagna e Marche, siamo vicini ed esprimiamo la massima solidarietà alle popolazioni così duramente colpite. Per questo abbiamo deciso di prendere insieme un impegno concreto e di sostenere una iniziativa congiunta di aiuto ai cittadini, ai lavoratori e al sistema produttivo profondamente ferito”. Lo affermanoe Uil Nazionali in una nota congiunta. Le quattro organizzazioni hanno attivato un “Fondo di intervento per la popolazione dell’Emilia Romagna e parte delle ...

I segretari generali di, Uil e Ugl sono stati convocati martedì 30 maggio a Palazzo Chigi per 'impostare il lavoro' su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, pensioni, sicurezza sul lavoro e ......00 Question time (Ambiente) Senato 9,30 Dl siccita' (Ambiente - Lavori Pubblici e Industria - Agricoltura) 10,00 Sindacato ispettivo (Aula) 13,00 Audizioni Anci, Ance,, Uil, Ugl, ...In particolare, alle ore 15.45, incontrerà i rappresentanti di, Uil e Ugl . Alle 17,45 incontrerà i rappresentanti di Confindustria ; Confapi ; Confcommercio ; Confesercenti ; ...

Maltempo CGIL

Cgil, Cisl, Uil e Confindustria: un’ora di lavoro per le vittime dell’alluvione. Al via un fondo comune tra lavoratori e imprese. Anche le strutture di Avellino aderiscono all’iniziativa lanciata dai ...Maurizio Landini, leader of Italy's biggest and most leftwing trade union federation CGIL, on Monday welcomed Premier Giorgia Meloni's calling Italy's main unions to talks on a range of issues on Thur ...