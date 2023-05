Cessione Sampdoria | Radrizzani è a Bogliasco | “incrociamo le dita”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono ore caldissime in casa, a tenere banco è il futuro del club blucerchiato. La squadra di Stankovic è reduce dalla retronel campionato di Serie B, al termine di una stagione da dimenticare dentro e fuorio dal campo. Questa mattina, al centro sportivo di, è arrivato il presidente e proprietario del Leeds, Andrea: sul banco l’offerta per rilevare il club blucerchiato. Leggi anche, luce in fondo al tunnel: l'offerta per salvare il club “Speriamo,le”, sono state le parole di, accolto dal membro del CdA della ...