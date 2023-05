Cessione Samp | Radrizzani è a Bogliasco | 'Incrociamo le dita' Il sindaco Bucci approva | 'Una bella giornata'

... ovviamente, anche sulle recenti vicende relative alla sua squadra in chiavesocietaria. "Siamo tutti sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per il futuro della, in ...Nel big match il Napoli batte l'Inter: alle spalle dei nerazzurri vincono Milan (5 - 1 alla) e Atalanta (3 - 1 al Verona). Incerta anche la corsa all'ottavo posto: successi di Monza e Bologna, ...Un reparto -a parte - che sta faticando a ritrovare un po' di luce. SE LO DICE IL MISTER&... Lungi dall'intenzione di valutare un'affrettataa prezzo di saldo, ora a fine stagione ci ...

Cessione Sampdoria, clamoroso Radrizzani: 'Fatta offerta vincolante, pronti a chiudere' Calciomercato.com

Nel gruppo composto da Jordan Manfredi e Andrea Radrizzani, impegnato in queste ore nel tentativo di acquisto della Sampdoria, ci sarebbe anche un terzo imprenditore, giovane e genovese, oltre che tif ...l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato ai media presenti soffermandosi, ovviamente, anche sulle recenti vicende relative alla sua squadra in chiave cessione societaria. "Siamo ...