Cesari | «Fallo clamoroso di Juan Jesus sul terzo gol Gagliardini…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Grazianoha fatto la moviola di Napoli-Inter su Pressing. Pessima giornata per Marinelli allo Stadio Diego Armando Maradona. ERRORI – Tanti errori in Napoli-Inter,lo sottolinea: «Al minuto 18 in una zona di campo ininfluente l’intervento in scivolata in ritardo è da cartellino giallo per Gagliardini. Qualche minuto dopo Gagliardini interviene ancora su Kvaratskhelia, è in netto ritardo e tocca il ginocchio dell’esterno. Marinelli è vicino e lo ritiene negligente, mancanza di autocontrollo. Io non sono d’accordo con la scelta, graziata perciò l’Inter. L’ingenuità su Anguissa è molto grande, arriva inevitabilmente il doppio giallo. Al 41? aveva commesso 9 falli la squadra, 5 Gagliardini. La trattenuta di Bastoni su Osimhen gli impedisce di giocare la palla, per me era dae rigore. La gamba sinistra di Zielinski va su ...