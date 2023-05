Cerimonia per il risarcimento a Piazza Italia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nel corso di unaufficiale tenutasi nei giorni scorsi al Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli verso la metà di Aprile 2023, la Console Generale Tracy Roberts-Pounds ha consegnato ai titolari dell’aziendana “S.p.A.” un assegno da 220.000 dollari (circa 202.000 euro). Il denaro è stato recuperato grazie alla cooperazione tra la Polizia Postalena e l’Homeland Security Investigation (H.S.I.) statunitense. Nel mese di maggio 2022, si legge in una nota, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Campania aveva avviato una corposa attività investigativa legata ad una serie di frodi compiute mediante la tecnica del Business Email Compromise (B.E.C.), tra cui una truffa ai danni della azienda di abbigliamentona ...

Con questa legge lo Stato consente di abortire alle donnele quali la maternità può causare ... Laviene seguita in televisione da oltre 25 milioni di spagnoli. 2012 - Viene inaugurata in ...Nel corso delladi premiazione al Circolo dei lettori , condotta dalla giornalista Eva ... nato nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea...Già in passato aveva partecipato allala prima di un film senza indossare l'hijab e in seguito a quell'episodio le autorità giudiziarie avevano avviato un provvedimento a suo carico. L'...

10 abiti da cerimonia davvero chic (a meno di 100 euro) per risolvere l'«emergenza matrimoni» Vanity Fair Italia

In un’intervista a Frontlines, il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen ha detto d’essersi fissato l’obiettivo di raddoppiare nel 2023 il numero di paesi con l’ambasciata a Gerusalemme. Quattro s ...Lo scrittore si è aggiudicato il premio del decennale con «V13» (Adelphi): cronaca del processo per gli attentati a Parigi nel 2015. E annuncia: «Sarò al largo della Libia con Medici Senza Frontiere» ...