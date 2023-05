Centrale nucleare sotto assedio | “modalità emergenza” L' Ucraina trema

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladi Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa nel sud dell', ha sospeso la produzione dopo che i suoi generatori sono stati messi indi riserva e di. Lo ha annunciato il governatore regionale filorusso Vladimir Rogov spiegando che l'impianto è stato «completamente» disconnesso dall'alimentazione esterna dopo che l'ha disconnesso una linea elettrica che controlla. L'ucraino Anatoliy Kurtev, segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, ha affermato che i lavori sono in corso dall'inizio di oggi per ripristinare l'energia elettrica nella città. L'energia «è stata in parte interrotta a Zaporizhzhia a causa di una situazione diin una delle strutture energetiche», ha detto Kurtev su Telegram. «I ...