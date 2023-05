CdS – Lazio | le mosse di mercato in uscita | ecco chi potrebbe salutare

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 maggio 2023) 2023-05-15 14:09:13 Il Corriere dello Sport: ROMA – Rivoluzione con o senza Champions League, lainizia a pianificare il. Si guarda ai prossimi acquisti, ma anche ai giocatori chero. Il primo indiziato con le valigie in mano? Luis Maximiano, il portiere acquistato l’estate scorsa (costato circa 10 milioni di euro) che è rimasto secondo per tutta la stagione. Appena 6 presenze totali.partire in prestito per tornare ad esprimersi su buoni livelli., chi parte in estate: i nomi In difesa occhio alla situazione Mario Gila. Lo spagnolo è scomparso un po’ dai radar di Sarri: ha 22 anni, per luiesserci l’occasione di andare via in prestito. Radu saluterà per dire addio al calcio. Capitolo centrocampo: qui l’aria di ...