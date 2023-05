Cavani | “Lo scudetto a Napoli bellissima emozione per i tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lodelè stato un momento grandissimo, sono diventati tutti pazzi, è ciò che succede quando si lotta tanto e non sei abituato a vincere. Iavevano tanto bisogno di una bellacome questa”. Lo ha detto l’ex attaccante delEdinsona Dazn., 36 anni, oggi gioca al Valencia, ma ha un fortissimo ricordo didove ha giocato per tre stagioni dal 2010 al 2013, vincendo la Coppa Italia e la classifica di cannonieri nella stagione 2012/13 con 29 gol, per poi passare al Paris Saint Germain per 66 milioni di euro. L’uruguayano è legato adove vivono i suoi due figli con la sua ex moglie, due ragazzini che sono scesi in strada a festeggiare lo ...