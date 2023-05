Cavani | il figlio può giocare nel Napoli | l' annuncio del Matador

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lucas, dieci anni, puònel. È ildel, è nato in Italia, tifa per la squadra di Spalletti e sogna di vestire la maglia azzurra. L'è del papà che, ...

Lucas Cavani, dieci anni, può giocare nel Napoli. È il figlio del Matador, è nato in Italia, tifa per la squadra di Spalletti e sogna di vestire la maglia azzurra. L'annuncio è del papà che, ...Lucas Cavani, dieci anni, figlio del Matador, può diventare presto un nuovo giocatore del Napoli. E' stato proprio il papà a darne l'annuncio nella sua intervista a Dazn: "Mio figlio Lucas sta facendo ...