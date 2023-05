Cavani da brividi | il Matador canta “‘O surdato ‘nnamurato” VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lo scudetto vinto dal Napoli è stato un traguardo storico festeggiato alla grande da parte di tutti i tifosi azzurri sparsi in giro per il mondo. Le immagini che sono arrivate da New York, Londra, Monaco di Baviera ecc. ne sono l’esempio. Anche ex giocatori del Napoli degli ultimi anni, come Insigne, Mertens, Hamsik e Lavezzi, hanno fatto i complimenti alla squadra di Spalletti e gioito a modo loro. Anche Edinson, in un’intervista speciale di DAZN, ha fatto emozionare tutti i tifosi azzurri. Bildnummer: 09950893 Datum: 21.02.2012 Copyright: imago/Anan SesaEzequiel Lavezzi Napoli esultanza dopo il gol 3-1 con Gokhan Inler, Edinson, Marek Hamsik Goal celebration Napoli 22/02/2012 Stadio San Paolo Football Calcio 2011/2012 Champions League Round of 16 Napoli Vs Chelsea 3-1 PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRA andreaxstaccioli; Fussball Champions ...