Caso Trudeau | Paragone è una furia sul transumanesimo | vogliono piegare la natura

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 maggio 2023) In tanti si sono stupiti della presa di posizione del premier canadeseverso il governo italiano in tema di diritti lgbt. Io onestamente un po' meno. Perché sono convinto che da tempo sia in corso la folle idea di accelerare un progetto teso alae spingerla oltre l'uomo. È il progetto del: l'uomo e la donna che possono diventare rispettivamente donna e uomo e che fin da piccoli bisogna instillare l'idea trans, cioé che la tua sessualità non è ciò che laha combinato geneticamente ma è ciò che tu decidi di voler essere. I diritti delle coppie dello stesso sesso non sono messi in discussione e nessuno li mette in discussione; il limite che si vuole porre è arginare questa tendenza a creare il caos a favore di un nuovo «ordine». Così il «conservatore» diventa ...