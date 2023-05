Caso Roccella | se questa è la stampa di destra | l’egemonia della sinistra durerà in eterno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Spiace rilevarlo, ma se èladiculturaleha davvero i decenni contati. Meglio dirselo subito, non fosse altro che per evitare di trovarsi sprofondati in cocenti delusioni dopo aver coltivato facili illusioni. Pessimisti? No, solo ottimisti che ieri hanno letto gli editoriali firmati da Augusto Minzolini (Il Giornale), Alessandro Sallusti (Libero) e Davide Vecchi (Il Tempo) a commento delle contestazioni subite il giorno prima dall’ottima ministra Eugeniaal Salone del Libro di Torino. Strano ma vero, tutti e tre i succitati direttori hanno bollato come “fascisti” i turbolenti disturbatori, in un’accezione, per giunta, che neanche l’Unità di Furio Colombo sarebbe riuscita a rendere più spregiativa. Anche per i ...