Caso plusvalenze Juve | penalizzazione 11 punti | richiesta procura Figc

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) –, ladella, guidata da Giuseppe Chiné, ha chiesto alla Corte federale d’appello 11diin classifica e otto mesi di inibizione per gli ex 7 dirigenti bianconeri coinvolti. L’udienza, in corso, è iniziata poco dopo le dieci. Adesso è il turno della difesa dellantus. L'articolo proviene da Italia Sera.

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iniziato alle 10 il dibattimento della Corte Federale d'Appello in merito al processoe alla possibile nuova sanzione da comminare alla Juventus. il Procuratore Federale Chinè ha esposto la nuova richiesta: undici punti di penalizzazione in classifica e otto mesi di ...La richiesta del procuratore della Figc Giuseppe Chiné è di penalizzare la Juventus di 11 punti per il. Dopo essere tornati davanti alla Corte federale d'appello a causa della ...Mentre l'inchiesta della giustizia ordinaria proseguiva, anche la Figc, attraverso la Procura federale, aprì undeferendo 11 club di calcio: oltre alla Juventus, anche Sampdoria, ...

Plusvalenze Juve, il processo e la sentenza sulla penalizzazione: le news live Sky Sport

Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, nella sua requisitoria alla Corte federale d'appello per il caso plusvalenze-Juve ha chiesto anche 8 mesi di inibizione per sette ex tesserati bianconeri: ...La Juventus potrebbe subire un'altra sanzione pesante in attesa di conoscere l'evoluzione del caso plusvalenze ...