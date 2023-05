Caso plusvalenze | da Corte Figc -10 punti alla Juventus

...del Coni aveva rinviato alla Corte federale d'appello il verdetto sul processo per le... Poteva andare diversamente Nemmeno in questoc'è risposta. Così come non si può prevedere il ...1 Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto '', la Corte Federale d'Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La Corte ha altresì ...Sono 10 i punti di penalizzazione con cui la Corte federale d'Appello ha voluto punire la Juventus per il. In mattinata il capo della Procura Figc Giuseppe Chinè ne aveva chiesti 11, ma la Corte - che aveva una composizione diversa rispetto a quella che il 20 gennaio aveva dato il famoso -...

Caso plusvalenze: penalizzazione di 10 punti per la Juventus TorinoToday

La Juve è stata penalizzata di 10 punti nella classifica di Serie A. E’ questa la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione è ...La Juventus penalizzata di 10 punti in classifica. È questa, apprende l'ANSA, la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze.