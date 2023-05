Caso plusvalenze | da Corte Figc -10 punti alla Juventus

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Diecidi penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente per la: è questa la decisione dellafederale di appello, presieduta da Ida Raiola, giunta dopo diverse ore di camera di consiglio sulche vedeva coinvolti i bianconeri dopo la richiesta della procurache in sede di dibattimento aveva richiesto una sanzione di 11. La, inoltre, ha prosciolto i dirigenti Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

