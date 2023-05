Caso Giletti | così Report ha incastrato Baiardo Le tre foto di Berlusconi e Graviano le ho scattate io

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 22 maggio 2023) Continua a tenere banco il, il conduttore di La7 si è visto sospendere il suo programma dall'editore Cairo da un giorno all'altro, apparentemente senza motivo. Poi si è scoperto però che dietro alla brusca interruzione di "Non è l'Arena" c'erano questioni di "mafia". Vale a dire che il conduttore stava preparando puntate speciali dedicate al presunto ruolo nelle stragi del 1992-1993 da parte die Dell'Utri. In particolare sarebbero emerse delle presunteche ritraggono il leader di Forza Italia in compagnia dei fratelli. Ora è emersa una nuova tesi su quegli scatti. Leche ritraggono Silvioinsieme a Giuseppee al generale dei carabinieri Francesco Delfino sono tre. Li mostrano - riporta il ...