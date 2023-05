Caso Delmastro | il Pd | ' La Procura ci dà ragione | ha violato il segreto amministrativo'

La Procura di Roma ha archiviato la posizione di Andrea, a proposito della divulgazione di segreti relativi alCospito. Questo il provvedimento della Procura di Roma: Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, a seguito di ...L'archiviazione delda parte della Procura di Roma ha rivelato che le proteste dell'opposizione erano più che legittime. I pm, infatti, hanno accertato una "esistenza oggettiva della violazione del segreto ......a carico del sottosegretario alla Giustizia Andreadelle Vedove, ma il gip non l'ha accolta e ha fissato un'udienza che si terrà nel mese di luglio per sentire le parti e decidere sul.'...

Caso Cospito, il Gip respinge l’archiviazione per Delmastro chiesta dal Pm di Roma Il Sole 24 ORE

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione, ma per ora la gip ha respinto la richiesta. I documenti legati al caso di Alfredo Cospito che Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha fatto ...Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato colpito da ischemia in seguito allo stress prolungato dovuto al caso Cospito ...