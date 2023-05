(Di lunedì 22 maggio 2023) La Procura diha chiesto l'del procedimento in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andreadelle Vedove, per rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda ...

... Andrea Delmastro delle Vedove, per rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda del, l'anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame. Il gip ha fissato udienza dopo la ...... Andrea Delmastro delle Vedove , per rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda del, l'anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame. Il gip ha fissato udienza dopo la ...Il sottosegretario alla Giustizia infatti, per sua stessa ammissione, ha passato al collega di partito Giovanni Donzelli una relazione sui colloqui che l'anarchico Alfredodetenuto al 41 bis, ...

Caso Cospito, pm Roma chiede l'archiviazione per Delmastro Agenzia ANSA

Il fascicolo, è partito da un esposto del deputato Angelo Bonelli, dei Verdi, dopo le parole in aula del deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che ...La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, per rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda ...