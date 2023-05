Caso Cospito | la Procura chiede l’archiviazione per Delmastro ma il gip non accoglie la richiesta e fissa l’udienza

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladi Roma ha chiestodel procedimento in cui è indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andreadelle Vedove, per rivelazione del segreto d’ufficio per la vicenda del, l’anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame. Laè stata respinta. Il gip di Roma ha respinto ladi archiviazione del procedimento in cui è indagato il sottosegretariodelle Vedove “Ladi archiviazione riconosce l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo – si legge in una nota della– ed è fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extra penale”. Sulla...

