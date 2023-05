Caso Cospito | gip non accoglie la richiesta di archiviazione per Delmastro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il gip non ha accolto ladiche la procura di Roma aveva formulato nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio a proposito delle informazioni che riguardavano il detenuto al 41-bis Alfredo. Il gip, nonndo ladella procura, ha anche fissato l'udienza preliminare, che si terrà a luglio, e che servirà a sentire le parti coinvolte. A febbraio il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli aveva attaccato in Aula a Montecitorio quattro colleghi del Pd utilizzando delle intercettazioni di alcuni dialoghi cheaveva avuto in carcere a Sassari con esponenti della criminalità organizzata, nello stesso giorno in cui aveva incontrato esponenti dem. ...

