Caso Cospito | chiesta archiviazione per Delmastro La procura | «Gli atti rivelati erano segreti»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il gip di Roma ha deciso di fissare una udienza per discutere la ridisulla indagine per rivelazione del segreto amministrativo nei confronti del sottosegretario AndreaDelle Vedove. A chiedere l’è stata la stessadi Roma. Ma, come si legge nella nota diffusa da piazzale Clodio, nel testo inviato al giudice, i magistrati – l’indagine è stata coordinata dall’aggiunto Paolo Ielo – hanno scritto di aver «riconosciuto l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo. La ridiè stata «fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale»: insomma, il sottosegretario non avrebbe avuto contezza della norma in merito agli ...

