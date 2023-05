Case occupate abusivamente nel napoletano | processo più vicino

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinevitabile, ormai, per una decina di persone che occupavanogli alloggi popolari ad Arzano, in provincia di Napoli: secondo quanto si è appreso da fonti legali sono stati notificati gli avvisi di conclusione indagine a persone ritenute appartenenti alla criminalità organizzata del posto, sui quali ha indagato la Polizia Locale, coordinata dal comandante Biagio Chiariello. Le indagini hanno fatto luce sulle attività criminali e smosso gli equilibri nella cosiddetta “167“, fortino dei clan locali, e nei territori limitrofi, bloccando le residenze che consentivano l’erogazione del reddito di cittadinanza, per alcuni già revocato. La lotta all’abusivismo e alla camorra hanno esposto il comandante Biagio Chiariello, finito più volte nel mirino: non sono mancate minacce e intimidazioni, con l’affissione di un ...

... i nostri torrenti avrebbero bisogno di occupare il loro alveo naturale, ma non possono farlo: esondano o rompono gli argini invadendo le aree ormaidalle nostre strade e dalle nostre. ...Le donnenel turismo in Toscana sono il 54% degli attivi nel settore: un dato che conferma ...in quota sulle Mura tra fiori e donnole 15 Maggio 2023 Articoli recenti Cronaca Ledella ...Intervento in zona Sandalo di Levante a Nettuno, dopo il servizio delle Iene che ha reso noto a tutta Italia la ...

Ater Roma, settemila case popolari occupate abusivamente. E c'è chi non paga da anni Corriere Roma

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Processo inevitabile, ormai, per una decina di persone che occupavano abusivamente gli alloggi popolari ... Da registrare infine la demolizione della casa dove abitava uno ...PADOVA - «Ho lavorato a uno spot del ministero della Cultura italiano e di recente, a “Porta a porta”, Bruno Vespa mi ha presentato come una star. A Padova invece non riesco ...